Après The Voice Kids, Nora s’impose dans la cours des grands lors des Blind Auditions

Nora a 16 ans et vit à Liège. En 2020, elle participait à la première saison de The Voice Kids dans l’équipe de Slimane et était éliminée aux portes de la finale. Deux ans plus tard, la jeune candidate tente sa chance dans la version adulte du programme :"On va dire que The Voice Kids était l’échauffement". En effet, Nora compte utiliser cette expérience comme une force ! Elle déclare : "Ça m’a apporté énormément niveau confiance en moi. J’en ai tiré des leçons". Désormais, c’est la saison 10 de The Voice Belgique qu’elle souhaite marquer ! Lors des Blind Auditions, elle a interprété "Holding Out For a Hero" de Bonnie Tyler, bande originale du film culte "Footloose". Après avoir récolté deux buzz, Nora a décidé de poursuivre l’aventure dans l’équipe de BJ Scott.