Après The Voice Belgique, et l’Eurovision, Jérémie Makiese est nommé aux NRJ Music Awards !

Outre Jérémie, on retrouve quatre jeunes artistes déjà bien connus en Belgique : Pierre de Maere, qui nous a fait chanter toute l’année sur son tube "Un jour je marierai un ange" et qu’il a interprétée sur la Grand-Place de Bruxelles. On retrouve aussi Mentissa, finaliste de The Voice France en 2021 et qui fait un véritable carton avec son titre "Et Bam". Mais aussi Rori dont la chanson "Docteur" passe en boucles sur les radios et Berre, artiste néerlandophone, dont les interprétations sur la plateforme TikTok sont devenues virales.