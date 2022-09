Après The Voice Belgique, BigFlo et Oli deviennent coachs en France !

TF1 l’a annoncé ce mercredi 14 septembre : les deux frères toulousains sont les nouveaux jurés de The Voice : la plus belle voix. Ils rejoignent Amel Bent, Vianney et Zazie, qui fait son grand retour dans l’émission. Ce n’est pas la première fois que le duo de rappeurs prend place dans les célèbres fauteuils rouges. En effet, en 2017, Bigflo et Oli étaient coachs dans The Voice Belgique aux côtés de BJ Scott, Marc Pinilla et Mosimann.