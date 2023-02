Après son succès 2-0 contre OHL, La Gantoise revient à un point du top 4

Hugo Cuypers (49e) et Sven Kums (73e) ont sonné le réveil de La Gantoise, qui s’est imposé 2-0 au détriment d’OH Louvain lors de la 26e journée du championnat, dimanche après-midi. Au classement, les Buffalos occupent la 5e place avec 42 points, un de moins que le Club de Bruges (4e) qui n’a pris qu’un point à l’issue du derby de la Venise du Nord. Par contre, les Louvanistes, qui n’ont décroché qu’une victoire depuis la reprise de la compétition, risquent bien de ne pas atteindre leur objectif, le top 8. Ils sont 12e avec 32 points.

Pour remporter ce duel entre deux clubs en perte de vitesse, Hein Vanhaezebrouck a apporté trois changements par rapport à l’équipe battue à Qarabag en Conference League : Andrew Hjulsager et Nurio ont pris la place d’Alessio Castro-Montes et Joseph Okumu tandis que Paul Nardi a fait son retour dans le but bien que Davy Roef ait fait le travail en Azerbaïdjan.

À OHL, Marc Brys a sorti Nachon Nsingi du onze de base au profit de Musa Al-Tamari et a fait confiance à Joren Dom en défense suite à la suspension de Federico Ricca.

Disputée sur un terrain difficile, les deux équipes ont mis du temps à s’approcher du but adverse. Pendant une vingtaine de minutes, le ballon a constamment changé de camp, mais le jeu est resté concentré au milieu du jeu. Le duel a vraiment démarré quand Ewoud Pletinckx est intervenu à bon escient devant Hong Hyun-seok, qui avait été lancé dans la profondeur (21e).

Après cette action, La Gantoise a souvent été invisible alors qu’OHL s’est créé plusieurs occasions par Al Tamari (25e), Siebe Schrijvers dont la frappe a heurté la transversale (27e), Dylan Ouédraogo (33e) et Mario Gonzalez (38e).

Les Buffalos étaient bien payés d’autant que Nardi a signé un bel arrêt face à Al Tamari, arrivé face à lui (35e). De retour des vestiaires, les Buffalos se sont montrés plus enthousiastes et les Louvanistes ont éprouvé du mal à suivre le ballon. Le travail acharné a vite payé grâce à Hong, qui a attiré deux défenseurs et le gardien Valentin Cojocaru avant de glisser le ballon de la ligne de fond à Cuypers (49e, 1-0).

Grâce ce 15e but, l’attaquant gantois rejoint Vincent Janssen à la deuxième place du classement des canonniers, à une unité de Paul Onuachu, qui a quitté Genk. Face à des Louvanistes dangereux sur les phases arrêtées, les Gantois ont géré leur avance avant de la doubler par Kums, sur passe de Cuypers (73e, 2-0).