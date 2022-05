Après son élection comme rectrice de l’ULiège, Anne-Sophie Nyssen évoque ses priorités

Qu’elle devienne la première femme élue au rectorat de l’ULiège est important, au moins historiquement, même si Anne-Sophie Nyssen a axé sa campagne sur son programme et son équipe et pas sur le fait qu’elle est une femme. "Oui, je ne l’avais pas mis en avant. Mais bon, c’est indéniable que je suis une femme.", sourit Anne-Sophie Nyssen, "Mais je suis fière que l’Université ait, évidemment, osé faire ce choix. Je crois qu’elle a quand même fait plutôt un choix de programme, d’une équipe et, peut-être, d’une femme aussi, une femme comme chef d’orchestre, en tout cas. Ma capacité de pouvoir rassembler cette équipe-là m’a permis de déposer ma candidature. C’était un élément essentiel : pouvoir m’entourer de personnes qui partageaient mes valeurs et à la fois nouvelles et expérimentées par rapport aux défis que l’Université a. Il y a deux grands défis pour moi. C’est le défi du développement durable : nous devons transformer nos formations pour pouvoir former les étudiants à faire face aux nouvelles questions auxquelles devra faire face la société. Et puis, le défi du numérique : comment l’Université peut également former ses étudiants et le personnel à acquérir les compétences nécessaires pour faire face à la numérisation."