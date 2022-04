Après son échec à Barcelone, Ronald Koeman redeviendra sélectionneur des Pays-Bas en 2023

Revoilà Ronald Koeman ! Parti par la toute petite porte et limogé par le FC Barcelone en octobre dernier, le Néerlandais va (déjà) retrouver du service puisqu'il va redevenir le sélectionneur des Pays-Bas en 2023. Il succèdera ainsi à Louis Van Gaal, qui a annoncé souffrir d'une forme agressive de cancer de la prostate.

À la tête des Bataves, Koeman ne sera pas forcément dépaysé puisqu'il a déjà occupé ce poste entre 2018 et 2020. "J'attends avec impatience cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'ai certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement", a-t-il déclaré, cité dans un communiqué de la KNVB.

Son nouveau contrat avec la KNVB courra jusqu'à la Coupe du monde 2026 et a été signé par les deux parties, a précisé la fédération.

"Nous sommes très heureux que Ronald revienne l'année prochaine. Au cours de son précédent +mandat+ en tant que sélectionneur national, son travail et ses résultats avaient été très satisfaisants", a souligné Marianne van Leeuwen, directrice du football professionnel à la KNVB.

L'ancien entraîneur du Barça ou d'Everton, notamment, aura donc une belle occasion de se refaire la cerise après quelques mois chaotiques et chahutés en Catalogne.