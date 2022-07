Après son buste à Ixelles, le Général Storms conservera-t-il sa rue à Florennes ?

C'est une rue assez quelconque qui relie, sur environ 200 mètres, la place de la Chapelle à la place des Combattants à l'entrée de Florennes (sud-ouest de la Province de Namur). Rien ne la distingue des autres artères du centre-ville, si ce n'est son nom qui fait directement référence à l'un des acteurs de la colonisation belge en Afrique centrale. Bien que le Général Émile Storms (1846-1918), un personnage hautement controversé, ait récemment fait l'actualité, son buste ayant été démonté à Ixelles (Région de Bruxelles-Capitale), le débat parfois houleux sur la décolonisation de l'espace public ne semble pas avoir gagné Florennes, du moins pas encore.

Sur la petite dizaine de résidents que nous avons pu rencontrer ce jour-là, à l'instar sans doute d'une grande partie de la population belge, aucun ne connaissait le Général Storms ni les crimes qui lui sont attribués – il aurait fait détruire plusieurs villages et assassiné l'un de ses opposants. "C'est vrai que c'est étrange de lui rendre hommage quand on connait les crimes commis dans le cadre de la colonisation" reconnait Aïssatou, une Ivoirienne hébergée au centre Fedasil tout proche, "Mais je ne sais pas s'il faut renommer cette rue, la priorité c'est de faire de la pédagogie autour de l'histoire européenne et africaine". Enseigner sans pour autant éradiquer les traces même les plus douloureuses du passé, c'est aussi l'avis de Max : "Je comprends que les mentalités évoluent et qu'on n'accepte plus certaines choses aujourd'hui, mais il ne faut pas être hypocrite non plus en voulant supprimer complètement notre histoire".