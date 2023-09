Après son accident au GP Explorer, la pilote Manon Lanza a subi une vague de propos sexistes

Le GP Explorer s’est achevé samedi dernier avec un record d’audience pour le Twitch francophone. La course était au centre de l’attention pendant tout le week-end, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Après un accident avec Maxime Biaggi pendant la course, Manon Lanza a été victime d’une vague de cyberharcèlement.

Nous sommes au deuxième tour de la course. Dans un des virages, Maxime Biaggi de l’écurie Radio Mouv' bataille contre Manon Lanza de chez Alpine. Leurs roues se percutent et les deux finissent dans le bac à gravier, synonyme d’abandon. Un simple fait de course qui peut arriver dans ce genre d’évènements. Pourtant, juste après l’incident, Manon subit une vague de cyberharcèlement. Alors qu’on ne connaît pas encore son état de santé – la pilote a été transportée en ambulance juste après le crash – les messages de haine inondent le live Twitch. A tel point que les modérateurs sont contraints d’activer un mode "emote only" qui empêche d’écrire du texte dans le tchat.