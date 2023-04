Après son 1er vol spatial, Relativity Space va se concentrer sur une plus grosse fusée imprimée en 3D

Alors que Terran 1 ne mesurait que 33,5 mètres de haut et n’était conçue que pour emporter 1250 kg en orbite terrestre basse, Terran R atteindra, elle, plus de 80 m et pourra emporter quelque 23,5 tonnes (voire jusqu’à 33,5 tonnes dans une autre version).

Le pari est osé, et ferait notamment compétition aux fusées Falcon 9 de SpaceX (capables de transporter 22,8 tonnes de charge utile en orbite basse), actuellement leader sur ce marché des lanceurs lourds.

Le premier étage de la fusée sera réutilisable et reviendra se poser après le décollage sur une plateforme dans l’océan -- comme pour les Falcon 9 actuellement.

Un premier vol de Terran R est désormais prévu en 2026, a déclaré Relativity Space.