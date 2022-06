Après ses positions climatosceptiques, le bourgmestre MR de Wezembeek-Oppem se dit "contre le droit à l’avortement libre", que dit son parti?

"Je suis contre le droit à l’avortement libre": interrogé par nos confrères de la Libre sur le partage d’une opinion qui qualifiait de "magistral" l’arrêt de la Cour Suprême abolissant le droit des Américaines à avorter, Frédéric Petit, bourgmestre MR de Wezembeek-Oppem, persiste et signe. A l’inverse des instances de son parti, il se félicite de la décision de justice aux Etats-Unis : “Je suis opposé à l’avortement libre, sauf pour des raisons thérapeutiques, par exemple si on sait que l’enfant n’aura qu’une espérance de vie de quelques heures", explique-t-il, se déclarant "extrêmement réticent à une loi qui autorise l’avortement sans nuance”.

Depuis ce dimanche, l’affaire fait des remous au MR même si on a toujours prôné au sein du mouvement une certaine "liberté de conscience" sur les questions éthiques. “Je m’exprime à titre personnel, et pas au nom du MR. Et au sein du parti, il y a toujours eu la possibilité d’avoir un point de vue personnel sur les sujets éthiques tels que l’avortement. J’espère que c’est toujours d’actualité" rappelle le bourgmestre à La Libre Belgique.

Reste que l’opinion choque au sein et en dehors du MR, au point que certains politiques ont réclamé une réaction des instances du parti, comme la députée DéFi Sophie Rohony, ou le président du PS Paul Magnette :