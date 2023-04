Après Sarah Schlitz, Zuhal Demir (N-VA) également épinglée pour avoir utilisé son logo personnel sur des projets subsidiés

C’est la N-VA (opposition) qui a mis le point à l’ordre du jour. Le député Sander Loones a reproché à l’écologiste d’avoir apposé ces logos alors qu’en principe, seul le logo neutre du département concerné peut être utilisé. Elle est par ailleurs toujours visée par une motion, déposée par la N-VA, demandant sa démission. Jeudi, la majorité a décidé de reporter le vote d’une semaine, offrant à l’écologiste un sursis.

Depuis, nos confrères du Standaard ont épinglé des pratiques similaires quand Zuhal Demir occupait ce même poste dans le précédent gouvernement. L’actuelle ministre flamande de l’Environnement aurait utilisé son logo personnel dans une publication du centre de soins pour les victimes de violences sexuelles de l’hôpital bruxellois UMC Sint-Pieter. "Les deux situations ne sont pas comparables", se défend Zuhal Demir dans le quotidien flamand. "La grande erreur de Mme Schlitz est d’avoir menti et trompé le Parlement et donc le peuple. Ai-je fait cela ? Non."