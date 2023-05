Le Royaume-Uni s'inscrit chaque année au Concours Eurovision de la chanson depuis la deuxième édition, en 1957.

Au total, le pays aura été sacré grand gagnant du concours à 5 reprises : en 1967, 1969, 1976, 1981 et la dernière fois en 1997 avec la chanson "Love shine a light" de Katrina and the waves.

L'an dernier, leur candidat Sam Ryder a terminé à la deuxième position avec son titre "Space Man". Il nous présentera d'ailleurs son nouveau titre "Mountain" lors du premier entracte de cette grande finale.