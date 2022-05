Après sa victoire à Monaco, Pérez prolonge chez Red Bull jusqu’en 2024

"Pour moi, cela a été une semaine incroyable, gagner le Grand Prix de Monaco est un rêve pour tout pilote et ensuite annoncer que je vais continuer avec l’équipe jusqu’en 2024 me rend extrêmement heureux", a expliqué le natif de Guadalajara, qui a signé chez Red Bull en 2021. "Je suis tellement fier d’être membre de cette équipe et je me sens complètement chez moi ici maintenant", a assuré Pérez, qui est soutenu de longue date par le milliardaire mexicain Carlos Slim.

"Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max, sur et en dehors de la piste, contribue certainement à nous faire avancer encore plus", a assuré celui qui a décroché la première pole position de sa carrière cette saison au GP d’Arabie saoudite fin mars.