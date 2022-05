Après sa semaine "parfaite" en Norvège, Remco Evenepoel abordera le Tour de Suisse avec le plein de confiance

Remco Evenepoel a remporté sans la moindre discussion le Tour de Norvège, sa course de reprise un mois après son triomphe sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Lauréat de trois des six étapes de l'épreuve nordique, le jeune coureur de 22 ans, qui en est déjà à huit victoires cette saison, prendra d'ici deux semaines le départ du Tour de Suisse, où il aura à nouveau de grandes ambitions...

"Je pense que notre semaine ici a été parfaite : trois étapes, le classement général, et deux deuxièmes places au sprint (pour Ethan Vernon, ndlr), a souligné Remco Evenepoel. Nous pouvons être fiers de nous, de la manière dont nous avons roulé, à la manière du "Wolfpack". Je suis très heureux d'avoir renoué avec la compétition de cette manière ! C'était ma première course depuis Liège-Bastogne-Liège, je ne savais pas à quel niveau j'allais évoluer. Il était très bon, c'est encourageant pour la deuxième partie de la saison. La suite, c'est le Tour de Suisse, après quelques jours de récupération et d'entraînement. Le Tour de France ? Non, je ferai le Tour d'Espagne !"