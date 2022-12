Après sa gifle aux Oscars, Will Smith réussit-il son retour avec "Emancipation" ? L'avis d'Hugues Dayez

Personne n'a oublié la fameuse gifle donnée par Will Smith à Chris Rock ? Il s'était fait fort discret depuis la polémique et revient plusieurs mois après cette polémique, dans un film... en noir et blanc, intitulé Emancipation.

Ce long-métrage revient sur une histoire oubliée de la guerre de Sécession. Will Smith joue un père de famille, enrôlé de force dans les derniers mois du conflit, pour travailler sur un chemin de fer bâti par l'armée sudiste afin de contrer l'ennemi. Entendant des rumeurs sur la proclamation de la fin de l'esclavage par Lincoln, il tente de s'échapper.

Antoine Fuqua, le réalisateur, "n'est pas tellement l'homme de l'intériorité" estime Hugues Dayez. Il s'est plutôt illustré dans les films d'action. "Il a donc la main un peu lourde, il aime mieux les mouvements de caméra et il est visiblement plus à l'aise dans la partie chasse à l'homme du film". Pour le critique cinéma de la RTBF, le film vaut le coup d'œil, mais est plutôt réchauffé : autant regarder Glory ou Twelve Years of Slave. "Le supplément d'âme qui aurait pu exister pour faire la différence n'est pas vraiment au rendez-vous, mais on a compris que ce film hautement honorable, explorant une page douloureuse de l'histoire des USA, Will Smith n'est pas revenu avec un film de castagne, il cherche vraiment à redorer son blason avec ce film".