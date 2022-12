Après sa démission de Sibelga pour "faute", Marie-Pierre Fauconnier pressentie à la tête de Bruxelles Environnement

C’est une désignation potentielle qui fait beaucoup de bruit dans les couloirs du gouvernement bruxellois. Comme l’indiquent nos confrères du journal Le Soir, le ministre de la Fonction publique, Sven Gatz (Open VLD) a évoqué jeudi dernier, en gouvernement, la possible désignation de Marie-Pierre Fauconnier à la tête de Bruxelles Environnement. Or, l’ancienne CEO du gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz à Bruxelles, Sibelga, est loin de faire l’unanimité au sein du gouvernement bruxellois. Et pour cause, Marie-Pierre Fauconnier avait démissionné de son poste à Sibelga en 2021 après avoir reconnu "une faute" : elle avait fait régler des frais d’avocat privés par son entreprise sans autorisation préalable du conseil d’administration. Dans un courrier au gouvernement Vervoort, le conseil de direction de Bruxelles Environnement a d’ailleurs fait part de ses vives inquiétudes à l'idée que Marie-Pierre Fauconnier soit désignée directrice générale de cet organisme régional.

130.000 euros de frais d’avocat à charge de Sibelga

Pour rappel, Marie-Pierre Fauconnier avait démissionné après avoir commis ce qu’elle a elle-même reconnu comme "une faute" professionnelle. L’ancienne dirigeante de Sibelga avait fait supporter par son entreprise des frais d'avocat visant à obliger Google à supprimer des informations à son sujet : des allégations de proximité avec le parti socialiste ou encore des accusations de harcèlement dans un dossier que Marie-Pierre Fauconnier a précisé être "instruit et déclaré sans fondement". Ces frais s’élevaient à 130.000 euros qu'elle avait promis de rembourser intégralement.

La majorité divisée

Selon nos informations, cette possible désignation a été discutée en gouvernement la semaine passée. Le parti socialiste soutiendrait la candidature de Marie-Pierre Fauconnier, étiquetée PS, alors que les écologistes y seraient opposés.

L’ancienne CEO de Sibelga est ressortie première du classement établi par le jury censé aiguillé le gouvernement dans cette désignation. "Ce jury ne se base que sur les compétences des candidats pour ce poste et Marie-Pierre Fauconnier est ressortie favorite.", nous explique-t-on. Pour être validée, cette désignation doit ensuite faire l'unanimité au sein du gouvernement. Il nous revient que ce point pourrait être à nouveau discuté ce jeudi et que le nom d'autres candidats pourraient ressurgir.

Bruxelles-Environnement : inquiétudes en interne

Ce lundi, on apprend également que cette possible désignation de Marie-Pierre Fauconnier à la tête de Bruxelles-Environnement inquiète en interne. Selon nos confrères de l’Echo, une lettre a été transmise ce lundi par les membres du conseil de direction de Bruxelles Environnement au gouvernement de Rudi Vervoort (PS). Ils y communiquent leurs craintes et indiquent que la désignation d'un nouveau dirigeant doit garantir "la réputation et le bon fonctionnement" de l'administration et "participer à l'image positive dont Bruxelles Environnement bénéficie auprès de ses agents, citoyens et partenaires". Dans cette lettre, les membres du conseil de direction vont encore plus loin en expliquant "craindre une fuite de talents et de sérieuses difficultés à en recruter de nouveau".