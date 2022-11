Après sa défaite, Bolsonaro s’engage à respecter la Constitution

Jair Bolsonaro s’est engagé mardi à "respecter la Constitution en tant que président" du Brésil, sortant de son silence deux jours après sa défaite électorale.

Il a évité de concéder sa défaite face à Lula, déclarant que "les mouvements de protestation étaient le fruit de "l'indignation et d'un sentiment d'injustice" après les résultats. "Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues. Mais nos méthodes ne peuvent pas être celles de la gauche, qui ont toujours nui à la population avec des intrusions dans les propriétés privées et des destructions de patrimoine, et en restreignant la liberté de circulation".

Son chef de cabinet, Ciro Nogueira, a indiqué après une très brève allocution de Bolsonaro au palais présidentiel que ce dernier avait "autorisé la transition" avec le président Lula.

Jair Bolsonaro a remercié les Brésiliens qui avaient voté pour lui.