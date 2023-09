Après sa défaillance à la Vuelta, Remco Evenepoel peut-il encore rêver de remporter le Tour de France ? "Il ne pourra pas se permettre un jour sans"

En 2024, Remco Evenepoel fera certainement ses grands débuts sur le Tour de France, la course qu’il rêve de gagner. Mais il y sera opposé aux deux derniers vainqueurs, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui étaient au-dessus du lot sur les routes de la Grande Boucle cet été.

S’il veut rivaliser avec eux, le Champion du Monde du contre-la-montre ne pourra pas se permettre de perdre autant de temps lors d’un jour sans.

"On peut avoir une défaillance, qu’on soit un grand champion ou pas, concède Samuël Grulois. Sur le dernier Tour de France, c’est Pogacar qui a eu droit à ça. Ici, c’était au Tour de Remco. Je pars du principe qu’il a connu un jour sans, sans plus. S’il veut gagner un Tour de France, il ne pourra plus se permettre ce genre de mauvaise journée. En ce qui concerne son potentiel sur un Grand Tour, n’oublions pas que le niveau actuel est exceptionnel. S’il parvient un jour à gagner un Tour de France, ce serait déjà merveilleux. Pour cela, il faudrait sans doute disposer d’un parcours avec un peu plus de chronos et moins d’arrivées au sommet."

"Je ne veux pas le juger sur l’étape du Tourmalet, développe Gérard Bulens. Tout le monde peut avoir une étape difficile. Il faut essayer de savoir pourquoi il a eu cette défaillance. Le grand malheur de Remco, c’est qu’il a eu une mauvaise journée lors d’un jour où c’était irrémédiable. D’autres coureurs ont eu des journées sans, mais c’est tombé sur une étape plate. C’est aussi une question de chance."

"On n’a pas eu de réponse sur les qualités de Remco dans la très haute montagne par rapport à ses adversaires, reprend le consultant de la RTBF. Lors de l’étape de l’Angliru par exemple, il a attaqué pour aller prendre des points pour le maillot de la montagne. On aurait peut-être préféré le voir dans le peloton pour voir comment il peut rivaliser avec les meilleurs grimpeurs de cette Vuelta. On espérait qu’on allait avancer d’une case pour en savoir plus sur ses qualités en très haute montagne. Force est de constater que vu les circonstances, on n’en sait pas beaucoup plus. Je ne tirerais donc pas de conclusions sur ce qu’on a vu dans cette Vuelta."