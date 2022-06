Après Ronny Deila, le Standard de Liège officialise son staff pour la saison prochaine

Autre changement, c’est la nomination de Geoffrey Valenne comme T3. Arrivé au Standard en 2018, Valenne a emmené les U23 du Standard en D1B la saison passée. Une nomination qui s’inscrit dans la volonté du Standard "d’offrir également des opportunités de développement" à ses formateurs.

Aucun autre changement dans le staff et dans l’équipe d’encadrement n’est à noter. Jean-François Gillet reste l’entraîneur des gardiens et Renaat Philipaerts garde son poste d’entraîneur physique. Le duo Léo Djaoui et Kevin Miny (préparateurs physiques), Piero ROSSI (team manager et délégué) et Lovic MANDELA SON (analyste vidéo) restent également en poste.