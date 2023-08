Après restauration complète, le Maiden, voilier iconique de la navigatrice Tracy Edwards, part pour un denier voyage

Il y a 33 ans, la navigatrice Tracy Edwards et son équipage exclusivement féminin accostaient triomphalement au port anglais de Southampton, après leur course autour du monde. Son voilier, le Maiden (Jeune fille, en français), entrait également dans la légende.

En 1990, Tracy Edwards et son équipe ont spectaculairement défié toutes les attentes en se classant deuxième à l’éprouvante course autour du monde pour monocoques, la Whitbread, après avoir survécu à une tornade lors de la dernière étape et avoir passé les cinq derniers jours sans manger.

Aujourd’hui, après avoir été sauvé de la casse et minutieusement restauré, le voilier Maiden est prêt pour son dernier voyage, et peut-être son dernier moment de gloire. "Il a fait son temps", dit Tracy Edwards à l’AFP depuis le quai St Katharine à Londres, où Maiden est amarré.

Le voilier, construit en 1977, prendra sa retraite l’année prochaine, après avoir participé cette année à l’Ocean Globe Race, la course qui a succédé à la Whitbread. La course partira de Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre, le 10 septembre 2023.