Après plus de deux ans de fermeture, des visas touristiques de nouveau délivrés en Birmanie

Les généraux mènent une répression sanglante contre leurs opposants. Plus de 1.800 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le putsch et plus de 13.000 arrêtés, selon une ONG locale. L'ONU dénonce de "probables crimes de guerre et crimes contre l'humanité".

Des milices ont pris les armes contre l'armée et les violences ont fait des centaines de milliers de déplacés, selon les Nations unies.

"Même si les visiteurs étrangers évitent les hôtels et les moyens de transport appartenant aux militaires ou à leurs associés, ils financeront quand même la junte par le biais des frais de visas, d'assurances et de taxes", a mis en garde l'ONG Justice for Myanmar, sollicitée par l'AFP. "Nous appelons tous ceux qui envisagent de passer des vacances en Birmanie à boycotter le pays".