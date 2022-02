Après plus d'un an de recherches, une Liégeoise retrouve son papa SDF en France

Le 28 janvier, Loredana fête ses 19 ans. Son téléphone sonne: "Allô, c'est papa!" Vous m'avez manqué." Pour Loredana, qui fond en larmes, c'est le soulagement. C'est la première fois qu'elle entend la voix de son père depuis plus d'un an et demi. Elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis août 2020, moment où Angelo disparait sans avertir personne.

Toxicomane, il souffre de problèmes psychologiques et vit sans domicile fixe. Sans nouvelles, sa fille s'inquiète rapidement. Elle prévient la police et lance des avis de recherche sur les réseaux sociaux. L'homme de 54 ans, d'origine sicilienne, est signalé en Italie. Puis, plus de signe de vie.

Je le croyais mort

En juin 2021, la police fédérale lance un avis de disparition. Loredana imagine le pire: "Je le croyais mort".