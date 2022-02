Après Paris, une partie du mouvement dit "Convois de la liberté" en direction de Bruxelles: ils veulent échapper aux contrôles

Une partie des autoproclamés "convois de la liberté", qui avaient fait halte samedi autour de Paris, sont repartis dimanche matin en direction de Bruxelles, mais les forces de l’ordre restaient mobilisées pour éviter qu’ils bloquent la capitale.

Tôt dimanche matin, il y avait une centaine de camping-cars dans le bois de Boulogne, 220 véhicules en Seine-et-Marne et 120 dans le Val-d’Oise, selon une source policière.

Le mot d’ordre des organisateurs est de prendre la route vers 10h pour rallier Bruxelles où un grand rassemblement est prévu lundi vers 14 heures. La police belge surveille cependant attentivement la formation d’un tel "convoi de la liberté" contre les mesures sanitaires, alors que la manifestation a été interdite d’accès à la capitale.

La situation sous contrôle ce dimanche midi

Sur les réseaux sociaux, on peut lire que des citoyens se mobilisent depuis les quatre coins de la Belgique. Les organisateurs et futurs participants au convoi annoncent vouloir encercler Bruxelles et multiplier les accès à la ville afin d’échapper aux contrôles. En effet, les autorités ont annoncé jeudi interdire l’accès à la capitale pour le convoi. Les camions seront interdits aussi sur tout le territoire de la Région bruxelloise alors qu’une manifestation était prévue lundi.

Le message du bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, est clair : "Ils peuvent venir manifester mais pas avec les véhicules et pas avec les camions. On ne tolérera pas le fait qu’il bloque toute la capitale." D’autres provinces belges ont voulu également interdire le convoi : c’est le cas pour le Brabant flamand, qui avoisine la capitale.

Ce dimanche midi, toutefois, la situation était assez calme. Nos équipes à la frontière attestaient que la police n’était pas présente. Les 450 véhicules à l’origine de l’initiative en France ont, eux, bel et bien quitté Villepinte (est de Paris) ce matin. Ils se dirigent vers Lille, puis sans doute vers Bruxelles. Ils devraient passer la frontière en fin d’après-midi, car ils roulent très lentement et sont escortés par la police.