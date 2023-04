Après Paris, Bruxelles pourrait-elle, elle aussi, interdire les trottinettes électriques en libre-service ?

Les trottinettes électriques en libre-service à Paris, c’est bientôt fini. Une votation citoyenne était organisée hier. ET 90% des électeurs ont voté contre le maintien des trottinettes. 100.000 votants, c’est un peu plus de 7% des électeurs, ont pris part au vote. Ce scrutin était consultatif, pas juridiquement liant, mais pour la maire Anne Hidalgo, le message est clair : c’est la fin des trottinettes en libre-service à Paris.

Cette décision de la mairie de Paris va-t-elle faire des petits ? Peut-on imaginer que Bruxelles, ou d’autres villes belges où les trottinettes en libre-service sont en circulation, suivent l’exemple parisien ?

Ce n’est franchement pas à exclure, mais pas du tout à court terme. Je m’explique. L’été dernier, est entré un texte de loi qui avait pour objet la mise sur pied d’une série de règles :

Interdiction de trottinette pour les moins de 16 ans,

Assimilation des trottinettes à des vélos avec le même respect du code de la route attendu,

L’interdiction d’être à 2 ou 3 sur une trottinette, la limitation de la vitesse des trottinettes à 20 km/h et même à 8 km/h sur les piétonniers de Bruxelles et d’Ixelles.

Cet encadrement légal concerne aussi les zones de parking, les drop zones, où il sera obligatoire, à partir normalement de cet été, de garer sa trottinette. On parle de plus de 3000 zones sur tout le territoire de la région bruxelloise, les discussions sont en cours avec les communes, c’est toujours un peu compliqué dès qu’il est question de mobilité. Mais, vous l’avez compris, il n’y a pas encore de volonté, pour le moment, de bloquer, arrêter, comme à Paris, les trottinettes en libre-service.



