Après nous les mouches : "Voler sans polluer" ? Un véritable casse-tête de première classe

Qui atteint l'été avec des valises sous les yeux rêve de boucler les siennes. Et l'avion, c'est tentant: il y a toujours une promo qui vient titiller le portefeuille... Et titiller parfois la mauvaise conscience aussi, puisque les infos parlent régulièrement de conditions de travail low cost dans certaines compagnies aériennes et de la pollution des avions.

Mais au fond, de quelle pollution parle-t-on? Et pourquoi l'impact des avions est-il de plus en plus grand sur le changement climatique alors que les appareils s'améliorent? A quand un avion de ligne "propre"? Bientôt? Jamais? Peut-on éviter de voler moins?

Cet épisode d'"Après nous, les mouches?" regarde en l'air mais aussi à l'intérieur: Seppe Smits, snowboarder de haut vol nous raconte son dilemme. Et de Gand à Bruxelles ou Skopje, nos intervenants cherchent des solutions qui puissent tenir la route.

"Après nous, les mouches?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique: celui qui dit "après moi, les mouches!" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage: Miossec "Après nous les mouches"

Avec Seppe Smits, Anthony, Loren et Meriem tout juste sortis d'examens, Frédéric Dobruszkes (ULB), Nicolas Cudre-Mauroux (Groupe Solvay) et la patience des experts consultés.

