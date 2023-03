Après neuf ans à la tête du parquet de Namur, Vincent Macq est le nouveau procureur du roi de Mons-Tournai

L’homme est pédagogue et aime les formules qui frappent les esprits. Pour dénoncer les discours de haine qui se répandent sur les réseaux sociaux, lors de son speech de nouvel an en 2020, il lâche cette formule : " Les loups sont de retour ! Nous devons nous souvenir que cela a commencé comme ça dans les années 30'. Et on sait où cela nous a menés… "

" Il est profondément attaché aux principes démocratiques, explique Benoit Macq. Nos deux grands-pères ont été résistants. L’un est mort à Mauthausen et l’autre est revenu des camps avec juste la peau sur les os. Ce sont nos héros cachés de la famille. Mon frère est imprégné de cette histoire. "

A Namur, on ne peut cependant pas dire que Vincent Macq se soit frotté à des dossiers de grande envergure. Le plus médiatique et le plus sensible restera sans doute la condamnation obtenue pour outrages aux mœurs à l’encontre du bourgmestre socialiste de Sambreville Jean-Charles Luperto.

Son mandat a par ailleurs été marqué par deux féminicides successifs, qui ont fortement secoué l’opinion publique : l’affaire Wivinne Marion et le féminicide d’Assesse. Dans ce dernier dossier, le meurtrier, Luc Nem, était un récidiviste qui sortait de prison, ce qui avait soulevé des questions sur le fonctionnement de la justice. Face à l’orage, le procureur du roi s’était défendu et avait réclamé plus de moyens pour encadrer les victimes de violences conjugales.

On se souviendra enfin que Vincent Macq était procureur du roi pendant la crise sanitaire, incarnant alors une position ferme face au non-respect des règles de confinement.