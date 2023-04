Après négociation avec la police, la rave party à Bierset devrait s’achever ce dimanche après-midi

Ce ne sont pas les cloches qui ont réveillé les habitants de Bierset (sur les communes de Grace-Hollogne et Awans), près de Liège, cette nuit ; mais bien les sons des basses émises par une rave party.

Ce type d’événement n’est pas une première puisque la police est déjà intervenue à plusieurs reprises ces dernières années pour des soirées à cet endroit. Des rassemblements auraient également eu lieu le week-end dernier.

Il s’agit d’un hangar abandonné, à proximité de l’aéroport de Liège, un ancien bâtiment de l'armée, qui appartient aujourd'hui à la SOWAER, la société wallonne des aéroports. Il y a peu d’habitations très proches mais le son semble atteindre les quartiers voisins.

Environ 2000 personnes participent à cette rave, en cours depuis cette nuit. Le matériel a été installé vers minuit et les fêtards sont arrivés à 3 heures "C’est prévu jusqu’à lundi soir, confirme un participant venu de Tournai, mais peut être que la police va arrêter avant." De nombreux Français du Nord et des Hennuyers sont présents sur le site liégeois.

"C’était super bien, raconte une participante, et là, on va aller dormir un peu dans la voiture". La fête est autogérée par les participants, avec des stands de prévention : "tout est mis en place pour que tout le monde passe une bonne soirée."

Des riverains agacés

A propos des nuisances, les participants de la rave comprennent que cela peut gêner les riverains mais ici, on est dans un zoning, y’a pas vraiment de riverains proches" justifie un autre intervenant. Ce n’est pas vraiment l’avis d’une jeune femme, qui habite dans le quartier : "ça fait énormément de bruit, on a un peu du mal à dormir et ces personnes laissent leurs déchets sur place. On a prévenu la police, ils ont dit qu’ils prenaient la situation en charge mais rien n’a évolué. Ils disent qu’ils sont en sous-effectif.

Selon plusieurs sources, la police locale, prévenue, n’aurait pas effectivement pas les moyens humains nécessaires pour intervenir. "On les a vus au début, ils étaient beaucoup, mais ils sont repartis", raconte un participant.

Une négociation pour arrêter la fête

Vers 13 heures, la musique a été baissée pour un nettoyage du site. Contactée, la police locale a précisé qu’il s’agit d’une manifestation non autorisée.

Pour éviter la confrontation, des négociations ont été menées avec les organisateurs. La musique devrait être coupée ce dimanche à 14h30, avec une présence tolérée jusqu’à demain.