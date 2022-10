De leur côté, Elina Svitolina et Gaël Monfils ont, eux aussi, annoncé une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Le couple a en effet confirmé la venue au monde de leur petite fille, prénommée Skaï. " J’ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s’est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin. Elina a été forte et courageuse. Je ne peux pas remercier assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Skaï", a écrit le Français.