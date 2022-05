Après Molenbeek, trois autres communes bruxelloises interdisent la venue de Filip Dewinter et de Geert Wilders

Le document évoque, pour justifier l'argument de la provocation, certains termes utilisés par Filip Dewinter sur les réseaux sociaux pour annoncer l'événement ("un safari de l'islam"') et l'existence de deux vidéos dans lesquelles Geert Wilders qualifie Molenbeek de "parcelle de califat" et de "symbole de toutes les communes qui sont complètement aliénées et islamisées et que nous devons reconquérir".

Sur le plan politique, Catherine Moureaux a dit ne pouvoir accepter, en tant que bourgmestre, que sa commune subisse "une véritable provocation de l'extrême droite".

Elle ne se dit pas surprise de "cette démarche de l'extrême droite dont le fonds de commerce est de toujours d'opposer les gens, qui attise la haine des autres et stigmatise toute une population à des fins purement électoralistes".

"Molenbeek est fatiguée du bashing permanent à son encontre. Elle mérite le respect, en particulier, sa jeunesse, et mieux que les caricatures des bien-pensants. Malgré nos difficultés dues au contexte économique et à l'après-pandémie, nous nous efforçons jour après jour de renforcer nos services publics, d'améliorer la qualité de notre enseignement, de financer notre CPAS, de valoriser notre jeunesse?", a encore dit Catherine Moureaux.

Molenbeek est fatiguée du bashing permanent à son encontre

À ses yeux, cette commune de l'ouest de Bruxelles est une commune universelle. "C'est peut-être ça qui dérange fondamentalement. Nous sommes une grande commune dans une des régions d'Europe comptant une population des plus jeunes, une commune multiculturelle et ouverte sur la diversité. Nous représentons tout ce que l'extrême droite déteste et pourtant, l'avenir de Bruxelles, de la Belgique, voire de l'Europe se construira à l'image de ce que nous sommes: ouverts à l'autre et chérissant la différence comme atout et non comme obstacle", a-t-elle encore commenté.