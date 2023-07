Après Messi, l'Inter Miami officialise l'arrivée de Sergio Busquets

Le milieu espagnol Sergio Busquets s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'Inter Miami, où il rejoint l'Argentin Leo Messi, son ancien coéquipier à Barcelone, a officialisé dimanche le championnat nord-américain de football (MLS).

Le transfert avait été annoncé le 24 juin.

Depuis qu'il a annoncé le 10 mai son départ du FC Barcelone, son club de toujours, le joueur de 34 ans était ciblé par l'Inter.

Sa complicité et son amitié avec 'la Pulga' se sont forgées à force de triomphes sur les scènes nationale, européenne et mondiale, Busquets ayant remporté, en quinze saisons sous le maillot blaugrana, neuf titres de champion d'Espagne, trois Ligues des champions (2009, 2011 et 2015), sept coupes du Roi et trois coupes du monde des clubs.

L'international au 134 sélections, qui fut également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne, a été l'un des piliers de la génération dorée du Barça, qui domina l'Europe au début des années 2000, avec Messi, Andres Iniesta et Xavi.

Il devrait être disponible, comme Messi, pour faire ses débuts vendredi contre Cruz Azul.

Samedi, l'Inter Miami avait officialisé l'arrivée de Leo Messi, qui s'est également engagé jusqu'en 2025. Il devrait être présenté dimanche sur le terrain du club et lundi devant la presse.

L'Inter Miami peine depuis plusieurs saisons en MLS, où ses résultats sont décevants. Il reste ainsi sur 11 matches sans victoire et a enregistré samedi sa 14e défaite en 22 sorties cette saison.