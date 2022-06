Après leur grève, les syndicats de Brussels Airlines demandent à pouvoir rencontrer le CEO

Alors que la grève de trois jours d'une partie du personnel de cabine et des pilotes de Brussels Airlines se termine ce samedi, les syndicats insistent sur leur volonté de désormais négocier directement avec Peter Gerber, le CEO de la compagnie aérienne belge. Ils se félicitent également de la bonne mobilisation des travailleurs.

Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines avaient entamé jeudi leur mouvement, qui prendra fin ce samedi soir. La compagnie aérienne a dû annuler environ 60% de son schéma de plus de 500 vols, avec plus de 300 liaisons supprimées, ce qui a touché quelque 40.000 passagers.

Les syndicats se félicitent samedi de cette forte mobilisation et de voir un personnel qui n'hésite plus à dénoncer ses conditions de travail, comme cela a été le cas ces derniers jours.

CNE/ACV Puls, Setca/BBTK et CGSLB/ACLVB attendent par ailleurs désormais une initiative de la direction.

"Nous lui avons envoyé une lettre dans laquelle nous exigeons de dorénavant discuter avec Peter Gerber, le CEO (allemand, NDLR) de la compagnie, avec un mandat de la direction de la maison-mère Lufthansa, s'il en a un", explique Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. Il déplore son absence dans les discussions jusqu'à présent.

Aucune rencontre n'a cependant encore été planifiée, selon le représentant du syndicat chrétien.