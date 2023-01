Après les trains, Orient Express veut se lancer dans les croisières.

Orient Express a signé une lettre d'intention portant sur l'achat de deux navires, le premier devant être livré "en mars 2026" et le second "un an plus tard", a-t-il précisé, se refusant à révéler les montants financiers en jeu. "On a entièrement retravaillé" et adapté à 'l'ultraluxe' le concept de Silenseas, un gros voilier de croisière conçu par les Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)", souligne-t-il.

"Dans l'univers de la croisière, ce sera le bateau le plus vert", assure M. de Saint Lager.

Le futur trois mâts hybride, plus silencieux et peu polluant, fonctionnera avec des moteurs à GNL (gaz naturel liquéfié) et grâce à 4500 m² de voiles innovantes, "les plus grandes du monde", fixées sur des mâts de 100 m de haut si bien qu'"en conditions météorologiques adaptées, on peut avoir jusqu'à 100% de la propulsion du bateau avec ses voiles", décrit-il.

Commercialisé sous le nom "Orient Express Silenseas", ce navire de 220 m de long proposera 54 suites réparties sur quatre ponts qui pourront accueillir jusqu'à 120 personnes, détaille le dirigeant. L'architecte Maxime d'Angeac a été chargé de l'agencement intérieur et des décors suivant un style "Art déco méditerranéen" et le cabinet d'architecture naval nantais Stirling Design International du design extérieur.