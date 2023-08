Après les restos et les colis, voici l'épicerie du coeur, à Wavre

A Wavre, on connaissait déjà les Restos du Coeur et les colis distribués par l'association mais celle-ci vient de se doter d'une nouvelle proposition. Depuis le 10 août, elle a en effet ouvert une "épicerie du coeur", au 79 de l'avenue des déportés. Le magasin est accessible deux fois par semaine, le lundi de 14H à 17H et le jeudi de 9H à 12H, sur rendez-vous uniquement. Il est installé dans un local de la commune et il fonctionne d'ailleurs en collaboration avec le CPAS.

Pour pousser la porte, explique Guy Peeters, le responsable, il faut en effet présenter une carte d'accès qui est distribuée par le CPAS à des personnes qui ont besoin d'un coup de pouce ponctuel. Cela peut être le cas en fin de mois par exemple. Cette carte est valable pendant 30 jours, elle peut être renouvelée et le bénéficiaire peut s'en servir une fois par semaine.