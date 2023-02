Après les ravages du séisme en Syrie, la double peine du personnel hospitalier

Impuissant à sauver sa famille ensevelie sous les ruines de leur maison dans le Nord-Ouest syrien, l’infirmier Abdel Basset Khalil n’a pas eu d’autre choix que de continuer à soigner sans relâche des centaines de blessés du séisme affluant à l’hôpital où il travaille.

Le tremblement de terre qui a frappé lundi dernier la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 35.000 morts, a mis à rude épreuve les hôpitaux des zones rebelles de Syrie, qui manquaient déjà cruellement de personnel, de matériel et de médicaments.

"J’aidais les gens à l’hôpital pendant que ma femme et mes deux filles étaient sous les décombres, je ne pouvais rien faire pour elles", déclare à l’AFP Khalil, un infirmier anesthésiste de 50 ans travaillant à l’hôpital de Harim, près de la frontière turque.

Au moment du séisme, il s’est précipité hors de l’hôpital avant de réaliser, horrifié, que sa maison toute proche s’était effondrée.

Ne pouvant venir en aide à sa propre famille, il est revenu à l’hôpital où les blessés arrivaient par vagues tout comme les dépouilles des victimes, dont celles du directeur administratif de l’hôpital et du chef du service infirmier.