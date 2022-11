"Après les murs" : le podcast true crime qui suit les traces d'un ancien détenu belge

En Belgique nous avons des dispositifs de justice restauratrice qui existent depuis longtemps, notamment la formation Arpèges-Prélude qui a récemment fêté ses 25 ans, malheureusement on ne les utilise pas assez parce qu’on est bloqué sur le système carcéral. C’est notre vision de la justice qu’il faut changer.

Moi, ça me rend dingue parce qu’on sait que la logique de la punition est inefficace. Il suffit de regarder les statistiques. Notre taux de récidive en Belgique s’élève à 60%. Et on voit qu’il existe des solutions plus adaptées. En Norvège, par exemple, le système pénitentiaire se concentre sur la réinsertion et la recréation du lien social. Leur taux de récidive s’élève à 25%.

Mais nous on continue à construire des prisons et à durcir les sanctions.

D’autres références que tu souhaiterais partager sur le sujet ?

Un livre, à lire absolument : Pour elles toutes : femmes contre la prison. L’autrice, c’est Gwénola Ricordeau, féministe militante et professeure associée en justice criminelle à la California State University, Chico. Parce qu'en fait, la lutte anticarcérale ne peut pas se penser sans une lutte contre le patriarcat. La prison, c’est la structure de domination patriarcale dans sa version tangible en briques et en béton. À l’intérieur, la prison maintient enfermée une partie ciblée de la population. A l’extérieur, son existence est destinée à contrôler et réguler les comportements. Le système carcéral présente les violences comme des actes isolés et répond par des mesures répressives, racistes et classistes. En accusant l’individu, on oublie de dénoncer ce qui fonde ces violences : le patriarcat. Selon le Génépi, une association pour le décloisonnement des prisons, “La prison est un outil d’exploitation et de domination raciste, capitaliste et patriarcale. Nous ne pouvons pas lutter contre ces structures de domination sans lutter contre les taules.” Le Génépi organise régulièrement des journées de réflexions et débat autour du féminisme et de la lutte anticarcérale.

Et sinon, pour se renseigner de manière plus globale sur les prisons dans le monde, il existe un site très riche et très complet : https://www.prison-insider.com/