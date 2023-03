Après les Magritte du cinéma, un peu de sport à Maredsous

René et Georgette étaient-ils sportifs ? Ce n’était pas dans les coutumes de l’époque. Aujourd’hui, les temps ont bien changé et pratiquer un sport – jogging, course, bicyclette… – dans les bois, prairies et vallons qui environnent l’abbaye est devenu une tradition. Pour ceux qui apprécient le sport de masse, de nombreuses manifestations y sont organisées, la dernière était, en décembre dernier, le " Maredsous, Christmas Night Trail ".