Après les législatives, Emmanuel Macron s'adresse aux Français : "Nous devons apprendre à gouverner et légiférer différemment"

Suite à son passage en majorité relative, la coalition présidentielle va devoir s'élargir. Soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. "Nous devons apprendre à gouverner et légiférer différemment", a déclaré le président. "Bâtir avec les forces politiques constituant la nouvelle Assemblée. [...] C'est ce que vous avez souhaité et j'en prends acte", a-t-il ajouté à l'adresse des citoyens français.

Un gouvernement d'union nationale n'est toutefois pas à l'ordre du jour. Les partis de l'opposition sont contre et le chef d'Etat estime que cela n'est "pas justifié" à ce jour. Il appelle néanmoins à trouver "une majorité plus claire et plus forte pour agir".

"Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation", a-t-il déclaré. "Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils ont prêts à aller".

Dans cette courte allocution télévisée, il a par ailleurs confirmé que des mesures sur le "pouvoir d'achat", le "climat" et le "plein emploi" seraient prises cet été.