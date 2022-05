Après les inondations, la chocolaterie Galler prépare son retour à Vaux-Sous-Chèvremont

Au-delà des frontières

Cette catastrophe a été un électrochoc écologique pour certains citoyens… Mais, chez Galler, la prise de conscience n’est pas nouvelle ! La chocolaterie entreprend des projets durables en dehors de la Belgique depuis déjà quelques années. "Nous avions analysé le réel impact de la filière de chocolat sur la planète. Nous avons donc entrepris une approche plus globale en nous intéressant à la biodiversité, la qualité des sols, l’eau et l’air", explique Valérie Stefenatto, responsable Markethic et actionnaire. La chocolaterie a développé plusieurs initiatives, dont "People, Planet and Cocoa", un projet de cacaoculture en Côte d’Ivoire.