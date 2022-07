Après les incendies, combien de temps faut-il à la forêt pour repousser?

Incendies en Gironde, en Bretagne, en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Australie : cet été est désastreux pour les forêts, qui comme les années précédentes en Europe ou ailleurs, partent en fumée. Ces feux gagnent en fréquence depuis quelques années, détruisant la faune et la flore. Combien d’années faut-il à la nature pour faire repousser les arbres, retrouver les animaux?

A cette question, pas de réponse unique, car la régénération dépend de multiples facteurs : type de forêts, d’espèces, de sol, de climat. Mais une chose est sûre : après un incendie, il faut minimum 30 ans pour retrouver un début de forêt, avec dans certains cas plusieurs centaines d’années.

Après 20 ans, on n’y trouve qu’un tiers des essences végétales présentes à l’origine. La biodiversité est appauvrie, dominée par les graminées résistant au feu. L’absence d’ombre limite la pousse de beaucoup d’autres espèces.

Pour retrouver la diversité d’espèces, dont les plus rares, il faut attendre bien plus, sans compter que certaines ne réapparaissent jamais.

Après une cinquantaine d’années, le nombre d’espèces peut arriver à hauteur de celui de la forêt ancienne.

Mais il faut attendre des siècles pour recouvrer une composition semblable à celle d’origine.

La régénération naturelle est donc longue mais elle fonctionne : ainsi la plupart des forêts actuelles ont repoussé à la suite d’incendies, d’inondations, d’exploitation forestière ou de défrichage), en Europe aux 18ème et 19ème siècles et dans la première moitié du 20ème siècle dans l’est des États-Unis. Dans le nord-est de ce pays, la couverture forestière est même plus grande qu’il y a 100 ou 200 ans. La moitié des forêts tropicales sont des forêts secondaires, qui se sont régénérées après déforestation pour des motifs agricoles ou d’élevage.

Erosion, disparition de la faune et maquis

Il faut noter que la régénération naturelle n’est pas garantie, surtout en cas de feux à répétition. On l’a vu en Fédération de Russie, avec les graves incendies de 1998 : plus de 2 millions d’hectares de forêt ont perdu leurs principales fonctions écologiques pendant une période de 50 à 100 ans. Certaines plantes, de champignons, des lichens et des mousses disparaissent parfois par dizaines d’espèces. Les mammifères et les poissons ont été gravement atteints : la mortalité des écureuils et des belettes était entre 70 à 80% et celle des sangliers entre 15 et 25%.

En zone méditerranéenne, des incendies consécutifs peuvent transformer la forêt en garrigue ou en maquis.

En montagne, les feux provoquent une instabilité du terrain sur les pentes raides, déclenchant érosion et chute de pierres. Le feu peut laisser une couche de cendres qui a un effet hydrofuge et pendant un à deux ans, l’eau de pluie pénètre difficilement dans le sol et ruisselle en surface, entraînant l’érosion.

Enfin, les incendies augmentent les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, contribuant à l’effet de serre et au changement climatique. Et l’utilisation de produits chimiques comme les retardateurs de flamme dans la lutte contre le feu peut ajouter un problème supplémentaire. L’accumulation de polyphosphate d’ammonium modifie la fertilité des sols.

Le feu a pu jouer un rôle dans le maintien de la santé de certains écosystèmes forestiers : les espèces les plus résistantes survivent en montrant des capacités adaptatives comme l’épaississement de l’écorce, l’aptitude à cicatriser les brûlures, la capacité à repousser… Mais depuis les changements climatiques et le (mauvais) usage du feu par l’homme, ces incendies sont avant tout une menace pour la biodiversité.

L’option existe également d’une régénération artificielle, c’est-à-dire en plantant la forêt au départ de pépinières voire en semant dans certains cas rares. Il faut sélectionner pour cela les plants en fonction des sols, c’est ce que fait pour la Wallonie le Comptoir forestier de Marche-en-Famenne. Ailleurs aussi, on plante, comme au Chili où des millions d’hectares de forêts industrielles fournissent du bois de construction et de la cellulose. Certains pays comme l’Uruguay font en sorte de faire pousser ces plantations forestières uniquement sur des terres agricoles et non au détriment de la forêt naturelle.

Il faut savoir que la déforestation continue dans le monde même si elle se ralentit par endroits, elle progresse toujours en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine et en Asie du Sud-Est.