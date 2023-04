Après les fleurs des champs, voici celles à couper dans les cimetières

En cette fin du mois d'avril, c'est le rouge et le jaune qui domine dans les allées du cimetière de Beauvechain. Beaucoup de tulipes et de jonquilles ont été posées sur les tombes et ce n'est pas le fruit du hasard. Elles ont été plantées à quelques mètres, à l'entrée du cimetière, les visiteurs n'ont plus qu'à se servir.