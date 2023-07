Après les Daft Punk, Thomas Bangalter se la joue symphonique : notre interview exclusive

Donc, maintenant que Thomas est libre de ses obligations Daft Punkiennes, il aura certainement le temps de travailler sur l’album d’un autre groupe important de la French Touch, les Stardust, responsable de cet unique tube incroyable "Music sounds better with you" ? Pas si sûr !

"J’avance toujours", dit-il, comme pour nous couper dans notre envie. "J’ai tendance à ne pas vraiment me retourner et repartir dans des choses déjà faites. Ce qui est intéressant et amusant, ce qui m’a toujours plus avec Stardust, c’est ce concept de One hit wonder où vous avez un unique morceau pour un groupe emblématique. C’est très rare dans l’histoire de la musique, avec les One hit wonder, qu’il n’y ait pas eu de deuxième tentative de transformer l’essai une nouvelle fois. Dans la pureté de ce morceau et du groupe éphémère qu’on a formé, ce qui m’amuse le plus, c’est cette radicalité-là aussi. C’est-à-dire qu’il y a un eu moment magique qui s’est créé. Il y a une forme de pureté, de manifeste et d’engagement à ne pas essayer de recréer la magie ou quelque chose d’accidentel comme ça. Mais c’est un peu la même démarche, à un moment donné, de terminer l’aventure d’un groupe comme Daft Punk. Les gens peuvent se demander pourquoi ? C’est une question de désir, de faire bien les choses, d’être amenés à vraiment être libres et à faire ce dont on a envie indépendamment du regard des autres. Pour moi, elle est là la liberté artistique, suivre son intuition et ses désirs. Et ça peut aller dans le sens contraire des attentes extérieures !"