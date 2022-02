Après les cosmétiques solides, place à la poudre !

Non contents d'être personnalisables, les cosmétiques en poudre ne présentent que peu, voire pas de conservateurs puisqu'il n'y a pas d'eau, et bien plus d'actifs.

En prime, les voyageurs apprécieront le fait qu'ils ne nécessitent pas d'avoir un bagage en soute ou d'être limités à quelques dizaines de millilitres seulement puisqu'ils ne sont pas liquides.

Et, cerise sur le gâteau, ils sont plus respectueux de l'environnement. Moins volumineux et moins lourds, leur logistique est forcément moins impactante pour la planète et ils génèrent moins de plastique dans votre salle de bain.