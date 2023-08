Après les congés maternité et paternité, voici le congé grand-parental.

Alors que les actifs sont appelés à travailler de plus en plus longtemps, les entreprises sont amenées à collaborer avec des équipes multigénérationnelles. Elles doivent désormais prendre en considération les attentes de chaque classe d’âge, y compris les plus matures. Un phénomène qui pousse certaines firmes à proposer des congés aux grands-parents qu’elles comptent dans leur rang.

Fannie Mae, Booking et SentinelOne font partie des entreprises proposant désormais ces congés d’un genre nouveau à leurs employés, selon le magazine Quartz. Ils y ont le droit dès qu’ils deviennent grand-parent, que ce soit suite à un accouchement ou une adoption. C’est dire si les entreprises considèrent la famille et l’équilibre entre les vies personnelle et professionnelle comme un levier pour attirer et fidéliser les collaborateurs.