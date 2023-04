Après les Champs-Élysées, Philippe Geluck promène ses Chats dans le parc Royal de Bruxelles

Tout le monde connait son humour ironique et ses blagues atypiques. Le Chat est un personnage culte dans le monde de la BD et du comique belge. Son créateur, Philippe Geluck, se livre dans un documentaire qui nous fait vivre toutes les étapes de la création des 20 Chats monumentaux en bronze qui ont d'abord déambulé sur les Champs-Elysées et qui sont aujourd'hui exposés dans le parc Royal de Bruxelles.