Après les années 80 pour le précédent, Dua Lipa dévoile l'inspiration de son prochain album

Dans ses titres, Dua Lipa, revendique ne pas être très personnelle, préférant partager un style de vie que partager sa vie et donc son intimité, contrairement à d'autres pop stars féminines comme Lady Gaga qui évoque ses problèmes de santé mentale, Beyoncé, Shakira ou Miley Cyrus qui parlent des scandales de tromperies ou ruptures qu’elles subissent. " Je pense que c'est un outil de marketing : jusqu'à quel point peut-on se confesser ? Je ne mets pas non plus trop ma vie en avant pour que les gens se plongent dans la musique d'une manière bizarre et analytique " confie-t-elle.

Le prochain album sera "plus personnel", dit-elle, mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle le fait. En faisant référence au documentaire "How Can You Mend a Broken Heart" sur les Bee Gees sorti en 2020, elle évoque un moment où quelqu’un parle de "la musique qui fait se sentir bien dans son corps ". "C'est à ces chansons que je m'attache, c'est ce genre de sentiment que je veux transmettre."