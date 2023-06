Après les années 80 et 90, bienvenue dans la nostalgie des années 2000

La nostalgie suit souvent des cycles de 20 à 30 ans, c’est le principe, et les années 2000 sont maintenant suffisamment éloignées dans le temps pour que certaines personnes qui ont grandi pendant cette période atteignent aujourd’hui un âge où elles se remémorent leur passé avec une certaine mélancolie.

Pour certains, les années 2000 évoquent une époque plus insouciante et plus innocente que les années 90 et peuvent générer l’envie et le désir de retrouver cette légèreté. Et quoi de mieux que la musique et les tubes de l’époque pour se replonger avec délice et sans aucune gêne dans ces années-là.

Des organisateurs l’ont bien compris et viennent carrément d’en faire un festival. La programmation est pour le moins surprenante et surfe sur une certaine nostalgie mixée à un humour troisième degré : La Kermesse Festival, rien que le nom nous fait déjà basculer dans une ambiance détendue du slibard.