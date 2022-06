Après les actions, la direction de Brussels Airlines convie les syndicats à une réunion lundi 4 juillet

La direction de Brussels Airlines, en ce compris son CEO, a invité les syndicats pour une réunion le lundi 4 juillet prochain pour les informer "des mesures à court terme qui devront alléger la charge de travail", indique-t-elle mardi.

CNE/ACV Puls, Setca/BBTK et CGSLB/ACLVB avaient menacé lundi la direction de la compagnie aérienne de nouvelles actions du personnel dans un "futur proche", alors que vient de se terminer une grève de trois jours des pilotes, des stewards et des hôtesses. Ils dénonçaient l’attitude de l’entreprise, qui souhaitait repousser le débat sur la charge de travail à la fin août alors qu’eux demandent à reprendre la discussion dès que possible, vu l’urgence, en présence du CEO Peter Gerber. Dans ce contexte, ils avaient prévenu "ne pas pouvoir garantir la paix sociale dans l’immédiat".

Lors de la réunion de lundi, direction et syndicats discuteront aussi des préparatifs pour des solutions à long terme, qui seront alors à l’agenda de la réunion d’août.