Après le tumulte place à l’amour : Aron Donnum demande sa fiancée en mariage au pied du kop

Le toujours très attendu Standard et Anderlecht, l'une des affiches de la 14e journée de Pro League, a tourné court. Après un peu plus d’une heure de jeu, le match a été définitivement arrêté suite aux jets de fumigènes de supporters anderlechtois excédés par le scénario de la rencontre.



Mais tout le monde n’a pas passé une mauvaise soirée. Dans cette ambiance électrique, Aron Donnum a décidé d’apporter un peu de douceur et de poésie. Juste après avoir fêté la victoire avec les fans, le milieu de terrain norvégien a demandé sa fiancée en mariage au pied du kop et entouré de ses équipiers. Elle a accepté.