Après le train Ostende-Reims, Wout Faes pourrait prendre l'avion pour Madrid, Rome ou Londres... et puis Doha

Après quatre ans chez les jeunes du Sporting d'Anderlecht, Wout Faes y reçoit un contrat pro mais est rapidement prêté à Heerenveen puis à l’Excelsior Rotterdam, aux Pays-Bas. Mais lorsqu’il rentre "à la maison", son Sporting n’a pas de place pour lui en équipe première et le vend à Ostende.

"Je n'étais pas fâché. Toujours pas maintenant. Mais je trouve juste que c’est dommage. Je n’ai pas reçu ma chance, je n’ai même pas pu jouer un match et me montrer, c’est ça qui me gêne. Quand tu croises des gens qui ne croient pas en toi, c’est à toi à faire le "clic" dans ta tête. Je l’ai fait et ça a bien fonctionné. Même si je n’avais que 19-20 ans je n’ai pas été inquiet du désintérêt d'Anderlecht parce que j’étais confiant dans mes qualités. Et j’ai prouvé que j’avais raison. Ceci dit, je me félicite d’avoir fait ma formation chez eux. C’est le top, et je les remercie encore".

Après deux saisons à Ostende, le voilà transféré à Reims. Sa valeur est passée de 300.000 euros à 2,7 millions. (Elle est aujourd'hui évaluée à 8 millions sur Transfermarkt).