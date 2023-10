Après le Tourmalet en 2023, l’Alpe d’Huez au programme du Tour de France femmes 2024 ?

Après les Vosges en 2022, les Pyrénées en 2023, place aux Alpes en 2024 pour le Tour de France femmes ? C’est la dernière rumeur en date sur le parcours qui partira pour la première fois depuis l’étranger et Rotterdam.

Cette année, le Tour de France femmes s’élancera de Rotterdam le lundi 12 août 2024 et s’achèvera le dimanche 18. La course est placée entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024 et comportera sept étapes. Si le parcours sera dévoilé le 25 octobre prochain au Palais des Congrès à Paris, une rumeur circule quant à l’étape reine.

Selon les indiscrétions, le Tour pourrait se conclure au sommet des 21 virages de l’Alpes d’Huez. Entre un départ aux Pays-Bas et une arrivée dans les Alpes, les transferts risquent d'être assez importants.



Après Annemiek Van Vleuten en 2022, Demi Vollering en 2023, qui remportera le maillot jaune ? Réponse mi-août.